Innanriksministeren i Estland ber homofile dra til Sverige

Helme, som er ein frontfigur i nasjonalistpartiet Ekre, seier homofile bør dra til Sverige, fordi dei kjem til å bli behandla betre der. Då han uttalte dette til den tyske kringkastaren Deutsche Welle sin russiskspråklege kanal tidlegare i veka, sa han òg at det er viktig med moral i landet og at kvinner og menn får barn. Han la til at han sjølv ikkje er vennleg innstilt overfor homofile.

Ekre ønskjer òg å halde ei folkeavstemming om likekjønna ekteskap i Estland. Dei vil grunnlovsfeste at ekteskap berre kan inngåast mellom ei kvinne og ein mann.

Opposisjonen krev no at Mart Helmes går av. President Kersti Kaljulaid uttaler at han ikkje passar som statsråd, og statsminister Jüri Ratas frå Senterpartiet har kalla inn til krisesamtalar mellom regjeringspartia. Regjeringa inneheld òg det kristendemokratiske partiet Isamaa. Leiaren i Ekre er sonen til Mart Helmes, Martin Helme. Han kallar saka eit ytringsfridomsspørsmål.

Helme senior har sidan uttalt til avisa Postimees at han sjølv ikkje har planar om å gå av, men at det kan hende Ekre forlèt regjeringa.

