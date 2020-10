FN: Politibrutaliteten i Nigeria må stoppe

utenriks

Guterres viser til at væpna menn opna eld mot fredelege demonstrantar i Nigerias største by Lagos tysdag kveld etter to veker med demonstrasjonar i landet.

– Generalsekretæren ber tryggingsstyrkane om å vere maksimalt tilbakehaldne, samtidig som han ber demonstrantane om å gjennomføre protestar på fredeleg vis og avstå frå vald, heiter det i ei fråsegn frå FN.

Amnesty International har tidlegare meldt om at eit ukjent tal demonstrantar vart drepne. Vitne har fortalt at inntil tolv menneske vart drepne i skytinga, ifølgje BBC.

Guvernør Babajide Sanwo-Olu i Lagos seier det ikkje er registrert nokon dødsfall etter at tryggingsstyrkane opna eld mot demonstrantar tysdag, men minst 25 personar vart såra.

Guterres ber styresmaktene om å etterforske dei valdelege samanstøytane og å halde gjerningspersonane ansvarleg.

EU fordømmer

EU har òg fordømt drap på demonstrantar, som tysdag var samla i protest mot politibrutalitet og for å leggje fram krav om rettferd.

– Det er urovekkjande å høyre at fleire menneske er drepne og såra under protesten som går føre seg mot spesialstyrkane til politiet i Nigeria, sa EUs utanrikssjef Josep Borrell.

– Det er avgjerande at dei ansvarlege for overgrep blir stilt for retten og halde ansvarleg, la han til.

Vitne fortel om skyting

Soldatar skal ha komme til demonstrasjonen i forstadsområdet Lekki i 19-tida tysdag kveld. Dei byrja straks å skyte mot demonstrantane, ifølgje eit vitne.

– Dei skaut, og dei flytta seg rett mot oss. Det var kaos. Ein vart treft like ved sida av meg, og han døydde på staden, seier vitnet.

Fire vitne har fortalt nyheitsbyrået Reuters at soldatar fyrte av skot.

– Dei skaut rett inn i mengda. Eg såg kulene treffe ein eller to personar, seier eitt av vitna, Alfed Ononugbo (55), til nyheitsbyrået.

Den nigerianske hæren nektar for å ha nokon medverknad med skytinga, men lokale styresmakter støttar Amnesty Internationals forklaring om at tryggingsstyrkane stod bak hendinga.

– Den tøffaste natta

– Dette er den tøffaste natta i liva våre, og styrkar utanfor den direkte kontrollen vår har gått inn for å skrive eit mørkt kapittel i historia vår. Eg anerkjenner at ansvaret ligg på bordet mitt, og eg vil jobbe med føderale styresmakter for å komme til botnar i denne uheldige hendinga, skreiv guvernør Sanwo-Olu på Twitter onsdag.

Han la òg ut bilete av at han besøkte sjukehus der såra var innlagt. Sanwo-Olu har kunngjort at Lagos vil markere hendinga ved å flagge på halv stong, og alle offentlege aktivitetar utanom dei mest nødvendige vil bli avbrotne i tre dagar.

– Eg er med dykk. Eg føler smerta. Og eg skjønner at de ikkje er glade, sett i lys av hendingane i går kveld, seier han.

Det kunne høyrast sporadiske skot i byen onsdag morgon.

Biden blandar seg

Også den amerikanske presidentkandidaten Joe Biden oppmoda Nigerias president og militære til å avslutte den valdelege undertrykkinga av demonstrantar i Nigeria.

– USA må stå saman med nigerianarar som demonstrerer fredeleg for politireform og ein slutt på korrupsjon i demokratia deira. Eg oppmodar styresmaktene til å halde ein god dialog med sivilsamfunnet for å møte desse klagemåla og jobbe saman for eit meir rettferdig og inkluderande Nigeria, sa Biden i ei fråsegn.

Dei landsomfattande demonstrasjonane mot den hata politieininga Special Anti-Robbery Squad (Sars) byrja 8. september og har sidan vakse dramatisk. Frå før er det rapportert om 18 dødsfall knytte til opptøyane.

