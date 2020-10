CNN: Trump avbraut intervju med 60 Minutes

utenriks

Trump lét seg intervjue i 45 minutt før han avslutta intervjuet fordi han meinte nyheitskanalen hadde nok stoff, får CNN opplyst frå to kjelder.

CBS News har ikkje sjølv kommentert hendinga, men Trump skriv på Twitter at han vurderer å publisere intervjuet sjølv, før det etter planen skal sendast på amerikansk TV søndag.

– Dette fordi alle skal få eit innblikk i kva eit falsk og fordomsfullt intervju er, skriv han.

Også Demokratanes presidentkandidat Joe Biden og visepresidentkandidat Kamala Harris skal vere med i same program. Dei gjorde intervjua kvar for seg, medan Trump og Mike Pence etter planen skulle filmast saman, men Trump kom ikkje tilbake for å filme den seansen, skriv CNN.

