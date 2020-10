Borgarrettsgruppe finn ikkje foreldra til 545 migrantbarn i USA

utenriks

Det uttalte American Civil Liberties Union, som er ein av dei største borgarrettsorganisasjonane i USA i eit rettsdokument tysdag.

Barna og foreldra vart skilde då dei prøvde å krysse grensa i eit pilotprosjekt for den såkalla nulltoleransepolitikken, ein politikk administrasjonen til Donald Trump byrja med i mai 2018.

Politikken møtte fordømming både i USA og internasjonalt, og vart stansa av rettsvesenet seks veker etterpå. Likevel heldt grensestyresmaktene fram å skilje barn og foreldre i tilfelle der dei vurderte at tryggleiken til barnet var i fare.

Den same dommaren som gav ordre om å stanse praksisen, gav seinare òg ordre om å gjenforeine familiane som hadde vorte skilt frå kvarandre.

Ifølgje rettsdokumentet reknar ACLU med at to tredelar av foreldra ikkje har vorte funne fordi dei har vorte deporterte. Dei viser òg til at koronapandemien førte til at prosjektet måtte stansast ein periode.

– Det er kritisk å finne ut så mykje som mogleg om kven som var ansvarleg for denne grufulle praksisen, men samtidig hugse at hundrevis av familiar framleis er skilde, uttalte Lee Gelernt til TV-kanalen NBC. Han er nestleiar for ACLUs prosjekt for innvandrarrettar.

(©NPK)