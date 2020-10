Vippestaten Pennsylvania får utvida oppteljingsfrist

utenriks

Høgsterettsdommarane var delte i avstemminga, og med fire mot fire stemmer blir avgjerda frå høgsterett i delstaten ståande. Den rettsavgjerda gir valstyresmakta moglegheit til å få og telje poststemmer fram til 6. november, sjølv om ikkje stemmesetlane er tydeleg postmerkte.

Det republikanske partiet, inkludert president Donald Trumps valapparat, har motsett seg ein slik utvida frist og hevdar det strid med føderale reglar for valgjennomføringa og at det er opp til dei folkevalde og ikkje domstolen å avgjere spørsmålet.

Søkte om utvida frist

Det demokratiske partiet i Pennsylvania søkte om ei utsetjing av fristen, som er på valdagen, til å telje poststemmene. Årsaka er at nærare tre gonger så mange demokratiske veljarar i delstaten ber om å få stemme via posten samanlikna med registrerte veljarar som høyrer til Republikanarane.

I september slo høgsterett i delstaten fast at poststemmer frå Pennsylvania må vere stempla innan vallokala stengjer og mottekne innan klokka 17 den 6. november.

Saman med dei andre vippestatene Wisconsin, Michigan, Nord-Carolina, Florida og Arizona blir Pennsylvania truleg avgjerande for valutfallet.

Meir og meir vanleg

Røysting via posten har dei siste tiåra vorte stadig meir vanleg i USA. Under presidentvalet i 1996 vart 7,8 prosent av stemmene komne inn via posten, i 2008 var delen stige til 16,4 prosent og i valet for fire år sidan var kvar femte stemme – 20,9 prosent – gitt på denne måten.

Den vanlege oppfatninga er at Demokratane har mest å tene på mange poststemmer og høg valdeltaking, men forsking reiser tvil om dette er tilfelle.

Institute for Economic Policy Research ved Stanford University konkluderer i ein studie frå april med at mange poststemmer òg fører til noko høgare valdeltaking, men at det ikkje gagnar Demokratane meir enn Republikanarane. Andre studiar tyder på det same.

(©NPK)