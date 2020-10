Ungarsk regjeringsparti vil forby barnebok som «homoseksuell propaganda»

utenriks

«Eventyrlandet er for alle» skulle lære barn å akseptere minoritetar og gå imot sosial ekskludering. I staden gjer det ungarske nasjonalistiske regjeringspartiet Fidesz sitt beste for å fryse ut boka.

«Eventyrlandet er for alle» handlar mellom anna om kaninen Tivadar, som er fødd med tre øyre, og Batbajan, ein gut frå romfolket som møter kjærleiken når han treffer den lyshåra Zeke.

Derfor meiner Fidesz at boka er «homoseksuell propaganda» som burde forbydast på skular. Nagy ser på reaksjonane som eit teikn på auka intoleranse mot LHBT-personar i Ungarn.

– Det er ufint at ei barnebok blir brukt for å hisse til hat, eller i politisk samanheng. Sjå på kva som har skjedd i Polen og Russland. Det lovar ikkje godt for framtida, seier han til nyheitsbyrået Reuters.

Meir enn 1.200 psykologar har skrive under på eit opprop han sjølv har organisert for å forsvare boka.

