Tre av fire EU-borgarar vil knyte rettsstatsvilkår til budsjettet i unionen

I 26 av dei 27 EU-landa svarer minst sju av ti at dei er heilt eller delvis samde i at respekt for rettsstaten og demokratiet bør vere ein føresetnad for å få pengar frå fellesskapet. Ei slik kopling er ein del av budsjettforhandlingane mellom EU-rådet og EU-parlamentet.

For unionen under eitt støttar 77 prosent – eller drygt tre firedelar – eit slikt vilkår. 36 prosent er heilt samde, medan 41 prosent er delvis samde. Tsjekkia har lågast del som støttar eit slikt vilkår. Der er 22 prosent heilt samde og 37 prosent delvis samde.

I undersøkinga, som er utført for parlamentet, seier eit fleirtal at EU må ha eit større budsjett for å takle konsekvensane av koronapandemien. 54 prosent meiner dette, medan 31 prosent meiner unionen har nok middel til å handtere krisa.

54 prosent er òg delen som meiner folkehelse bør vere eit prioritert område i det utvida budsjettet. 42 prosent ønskjer økonomisk atterreising og nye moglegheiter for bedrifter, medan 37 prosent seier klimaendringar og miljøvern må vere blant prioriteringane.

Klima og miljø går dermed forbi sysselsetjing, som 35 prosent ønskjer å prioritere og som dermed ikkje lenger er blant dei tre viktigaste områda for dei spurde.

