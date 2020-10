Tilstanden framleis kritisk for Saeb Erekat

utenriks

Også det israelske sjukehuset der Erekat blir for behandla covid-19, opplyste tysdag at situasjonen er uendra. Sjukdomsbiletet er komplisert, og legane har diskutert behandlinga med kollegaer i andre land.

Familien opplyser til det palestinske nyheitsbyrået WAFA at Erekat ligg på intensivavdeling og at han får hjelp til å puste. Måndag opplyste sjukehuset at han låg i kunstig koma.

65-åringen gjennomgjekk ein lungetransplantasjon for tre år sidan. Immunforsvaret hans er svakt, og i tillegg til koronaviruset er han ramma av ein bakterieinfeksjon.

Erekat er ein av dei mest profilerte leiarane til palestinarane dei siste 30 åra. Han har vore hovudforhandlar i fleire rundar med fredssamtalar og ein svært sentral rådgivar for fleire av dei øvste leiarane til palestinarane. I dag er han generalsekretær i Den palestinske frigjeringsorganisasjonen (PLO).

(©NPK)