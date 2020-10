Republikanarane gjer byks i veljarregistreringa i vippestatar

utenriks

I Florida har republikanarane 146.644 fleire nye registrerte veljarar enn demokratane sidan pandemien slo inn.

Demokratane har framleis flest registrerte veljarar i delstaten, men forspranget har ikkje vore mindre sidan målingane starta i 1972. Liknande ser ein i Pennsylvania og Arizona.

Republikanarane meiner dette viser ein stor entusiasme for Trump, medan demokratane meiner det har andre forklaringar. Dei viser til koronapandemien, og at mange av dei nyregistrerte republikanarane er demokratar som har stemt republikansk i lang tid, men først endra registreringa si no.

