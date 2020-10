Meldingar om vald i Guinea etter valet

utenriks

– Trass i dei alvorlege avvika som skjemde gjennomføringa av valet, har eg vunne første runde, sa Diallo på ein pressekonferanse i hovudstaden Conakry til journalistar og jublande tilhengjarar.

Diallo venta ikkje på det offisielle resultatet før han kunngjorde sigeren og oppmoda tilhengjarane sine om å forsvare sigeren.

I andre delar av byen utvikla feiringa seg til samanstøytar mellom Diallos tilhengjarar og tryggingsstyrkar. Diallo hevdar tre unge menn vart drepne og mange andre såra i samanstøytane. Styresmakta påpeikar på si side at det ikkje er nok informasjon om hendinga til å kommentere saka.

Guineas sitjande president Alpha Conde (82), som overtok makta i 2010, håpa valet på søndag skulle ende med ein ny femårsperiode. Grunnlova vart endra i mars i år slik at 82-åringen hadde moglegheit for å stille for tredje gong.

Valet har allereie ført til at etniske spenningar har blussa opp i det vestafrikanske landet med nesten 13 millionar innbyggjarar. Dei to hovudkandidatane får støtte i kvar si av dei største etniske gruppene i landet, og også ved tidlegare val har det vore valdshendingar.

I alt tolv kandidatar stilte i presidentvalet, men Conde og Diallo er favorittar. Dersom det trengst ein andre valrunde for å avgjere resultatet, blir den halden 24. november.

(©NPK)