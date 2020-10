Irland stengjer ned etter auka smitte

utenriks

Alle ikkje-essensielle butikkar må stengje, medan pubar og restaurantar berre kan drive med takeaway.

– Alle i landet blir bedne om å halde seg heime, sa statsminister Micheál Martin i ein TV-tale måndag.

Berre tilsette i yrke som blir rekna som kritiske vil få lov til å reise til jobb, medan folk flest ikkje vil få lov til å røre seg meir enn fem kilometer heimanfrå når dei trenar.

Styresmaktene åtvarar om at det dei som bryt grensa på fem kilometer, blir straffa. Kapasiteten på offentleg transport blir redusert til 25 prosent og skal berre betene folk som jobbar i unnverlege yrke.

Det blir òg forbode for folk frå ulike heimar å møtast innandørs, men to hushald kan møtast utandørs i til dømes ein park. I tillegg blir det etablerte eit program som skal sørgje for at folk som bur åleine, og som risikerer sosial isolasjon eller psykisk sjukdom, får møte andre folk.

I motsetning til nedstenginga i mars, får idretten på profesjonelt nivå halde fram bak lukka dører og tomme tribunar.

Totalt 1.852 personar har døydd av koronaviruset i landet. Ingen nye dødsfall vart registrert måndag, men det vart registrert 1.031 nye smittetilfelle.

