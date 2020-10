Horace Engdahl kan gjere comeback i Svenska Akademien

utenriks

Medlemmene i Nobelkomiteen skal likevel ikkje sitje på livstid slik dei gjorde tidlegare. No blir dei berre valt for ein periode på tre år med moglegheit for forlenging i ytterlegare tre år.

Etter krisa i Svenska Akademien, som enda med full splitting og ein valdtektsdom mot ektemannen til éin av medlemmene, vart det bestemt at komiteen som tildeler litteraturprisen òg skal bestå av eksterne medlemmer. No er det meininga at dei eksterne medlemmene skal bytast ut med eksterne ekspertar, som komitémedlemmene skal rådføre seg med på språkområde som dei sjølv ikkje meistrar.

Svenska Akademiens leiar Anders Olsson ser ikkje bort frå at Engdahl kan komme tilbake til komiteen når den gamle modellen no delvis blir innført att.

– Det er ikkje umogleg at Horace Engdahl kjem tilbake. Vi har ei rørsle i den nye komiteen så eg ser ikkje bort frå at han kan komme inn igjen i arbeidet, seier Olsson.

Etter turbulensen i Svenska Akademien kravde Nobelstiftelsen sommaren 2018 etableringa av ein ny Nobelkomité med medlemmer som ikkje var «direkte kompromitterte» av konflikten. Etter fem månader med diskusjonar var det semje om ein komité med fem eksterne og fem interne medlemmer.

Engdahl var i utgangspunktet påtenkt som éin av medlemmene, men han vart tvinga ut på grunn av rolla si i konflikten året før. Han har tidlegare vore den faste sekretæren til komiteen. I eit avisinnlegg våren 2018 skreiv han at den dåverande faste sekretæren Sara Danius var den dårlegaste i Akademiens historie.

Danius trekte seg frå komiteen i samband med konflikten og døydde i oktober i fjor etter lang tids sjukdom.

(©NPK)