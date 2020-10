Sosialistane har erklært siger i Bolivia

utenriks

– Eg gratulerer vinnaren og ber dei tenkje på Bolivia og demokratiet vårt når dei styrer, skriv Jeanine Áñez på Twitter måndag.

Då viste valdagsmålingar at presidentkandidaten til sosialistane Luis Arce ligg over 20 prosentpoeng føre høgrekandidaten Carlos Mesa.

Sjølv bur Morales i eksil i Argentina etter at han i fjor først flykta frå hovudstaden La Paz og deretter til utlandet. Bakgrunnen var at høgresida skulda han for valfusk og fekk politiet og militæret med på laget. Då han flykta, hadde fleire av tilhengjarane hans vorte drepne i protestar.

Valet på søndag var eit forsøk på å etablere demokratiet i landet att, og alle dei 136 plassane i nasjonalforsamlinga var òg på val. Det er venta at sosialistpartiet MAS vil oppnå ein klar siger òg her.

Valdagsmålingar viser at Arce har fått over 50 prosent av stemmene, medan tidlegare president Carlos Mes har fått 31 prosent. Tre andre kandidatar ligg langt bak.

– Samlingsregjering

– Vi har vunne att demokratiet vårt, sa Morales i ein kort kommentar frå eksiltilværet sitt i Argentina.

Få minutt seinare bad Arce om ro og sa han vil prøve å danne ei nasjonal samlingsregjering.

Ein stor del av innbyggjarane i Bolivia tilhøyrer urfolket, og her har sosialistpartiet sterk støtte. Då Morales vart valt til president i 2006, var det første gong landet fekk ein leiar som sjølv tilhøyrde urfolket.

Før valet viste meiningsmålingar at Arce låg an til å vinne, men det var ikkje venta at han ville få nok stemmer til å unngå ein ny og avgjerande valomgang i november. For å vinne etter berre ein runde, må ein kandidat anten få over 50 prosent av stemmene eller minst 40 prosent og samtidig leie med minst 10 prosentpoeng føre neste kandidat.

Store utfordringar

Arce var finansminister i regjeringa til Morales i over ti år, og i denne perioden sørgde han for økonomisk vekst og sosial utjamning. Mange fattige fekk betre levevilkår. Denne gongen vil han møte langt større utfordringar, meiner analytikarar.

– Bolivias nye regjering og nasjonalforsamling kjem til å stå overfor ei kjempeoppgåve i eit splitta land, herja av covid-19 og plaga med institusjonar som er gjennomsyra av svakheiter, skriv den amerikanske menneskerettsorganisasjonen Washington Office of Latin America i ein kommentar.

Dei offisielle resultata er ikkje venta før tidlegast onsdag. Ni timar etter at vallokala stengde, var berre 6 prosent av stemmesetlane talde.

Lange køar

Trass ein anstrengd og polariserande valkamp vart valet gjennomført på fredeleg vis. Det vart meldt om lange køar ved mange vallokale då dei meir enn 7 millionane stemmeføre drog for å stemme, sjølv om Bolivia er hardt ramma av pandemien.

Det har vore frykt for at valresultatet ville utløyse uro og opptøyar.

– Vi må vere tolmodige i påvente av valresultatet utan å ty til noka form for vald, sa Jeanine Áñez tidlegare. – Eg garanterer at vi kjem til å få eit påliteleg resultat, la ho til.

Áñez, som var konservativ senator då ho vart utpeika til å overta for Morales, trekte seg frå valkampen tidlegare i år.

(©NPK)