Merkels CDU vurderer nye landsmøteformat før leiarval

utenriks

– Det er ikkje politisk haldbart at vi kjem saman til landsmøte, medan resten av landet må halde seg heime, seier ein partitenestemann til avisa Handelsblatt.

Normalt ville rundt 1.000 representantar ha komme til landsmøtet til det kristendemokratiske partiet i Stuttgart i desember. Der skal partiet velje ny leiar, som vil vere ein favoritt til å overta statsministerposten etter Angela Merkel i valet til neste år.

På grunn av koronapandemien ser partiet no på andre format. Ei løysing er at leiarkandidatane berre møter partitoppane fysisk, men held innlegga sine på video til ti eller fleire mindre møter, følgt av ei avstemming som blir halden samtidig i alle møtelokala. Det er uvisse om det er i tråd med vedtektene til partiet å avvikle møtet på denne måten.

Andre moglegheiter er at landsmøtet blir heildigitalt eller at den nye leiaren blir vald via poststemmer. Ei endeleg avgjerd om møteformatet skal takast innan utgangen av oktober.

For snautt to år sidan valde CDU Annegret Kramp-Karrenbauer til ny leiar, men i februar sa ho at ho ikkje vil halde fram i vervet. Tre menn – Armin Laschet, Friedrich Merz og Norbert Röttgen – er kandidatar til overta etter henne.

(©NPK)