Erkebiskopar åtvarar mot omstridt britisk lovforslag

utenriks

Dei fem øvste leiarane for den anglikanske kyrkja i England, Wales, Skottland og Nord-Irland seier lova om den indre marknaden kan få store moralske, politiske og juridiske konsekvensar. I eit brev publisert i Financial Times skriv dei at lova vil påverke det framtidige forholdet mellom dei fire delane av Storbritannia.

Kyrkjeleiarane påpeikar at den skotske og den walisiske nasjonalforsamlinga har sagt at lova svekkjer det regionale sjølvstyret. Dersom lova blir vedteken utan samtykke frå dei regionale forsamlingane, vil det svekkje tilliten mellom dei som styrer dei ulike delane av Storbritannia, skriv dei.

EU har fleire gonger kravd at lovforslaget blir trekt. Dei har peika på at det er i strid med den folkerettsleg bindande brexitavtalen frå sist vinter. Den britiske regjeringa har tilmed innrømt at lova bryt folkeretten «på svært spesifikt og avgrensa vis».

– Om vilkår som er forhandla fram, ikkje blir i haldne i hevd og lover kan brytast «lovleg», kva fundament kviler då demokratiet vårt på, spør erkebiskopane.

To av dei, erkebiskopane i York og Canterbury, er blant dei 26 kyrkjeleiarane som sit i Overhuset, som har den første debatten om lovforslaget måndag.

