Michel Barnier og David Frost skal snakke saman ved 15-tida, seier ein britisk talsmann til Reuters.

Frå britisk hald er det sagt at samtalane i praksis er over, men at dei framleis held døra på gløtt. Statsminister Boris Johnson sa før helga at EU må endre haldning dersom det skal vere nokon vits i å forhandle vidare om handel, fiske og anna samarbeid.

Utan ei slik endring, kan britane klare seg utan ein avtale, meiner Johnson.

Overgangsperioden etter brexit går ut ved nyttår.

