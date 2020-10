Neste brexit-skritt frå Johnson venta fredag

utenriks

Boris Johnson sa førre månad at ein avtale med EU måtte vere klar innan toppmøtet som går føre seg i Brussel. Denne veka endra han det til at han ville sjå kva som kom fram på møtet og så bestemme seg for neste skritt.

Ifølgje Politico vil fråsegna komme i form av eit TV-klipp fredag.

Den britiske sjefforhandlaren David Frost reagerte seint torsdag på at EU-leiarane i den formelle fråsegna si ønskjer å «fortsetje», men ikkje «intensivere» forhandlingane. EUs forhandlingsleiar Michel Barnier brukte derimot ordet «intensivt» på pressekonferansen rett etter vedtaket.

Frost var òg misnøgd med at EU seier det er opptil Storbritannia å røre seg om det skal oppnåast semje. Utanriksminister Dominic Raab seier EU må vise meir fleksibilitet dersom unionen vil ha ein avtale.

– Eg føler at det manglar litt frå EU si side, seier Raab.

Han er skuffa over tonen frå Brussel, men meiner det er mogleg å få til ein avtale. Raab seier det berre er to område der partane er usamde: fiskeri og konkurransereglar.

Dette er til gjengjeld saker som har vore vanskelege heilt frå starten. For EU er det òg eit tredje punkt som er viktig: handheving av avtalen og løysing av eventuelle tvistar som måtte oppstå.

