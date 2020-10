Macron: Det er særleg britane som må gjere meir for å få ein avtale

utenriks

– Det er Storbritannia som valde å forlate EU, og dei treng ein avtale meir enn vi gjer, seier Emmanuel Macron etter EU-toppmøtet i Brussel.

Der bad leiarane britane vise fleksibilitet for at det skulle vere mogleg å bli samde om ein frihandelsavtale for livet etter brexit. Britane var skuffa over haldninga frå toppmøtet og etterlyste fleksibilitet frå EU si side. Til veka blir samtalane intensiverte i London.

– Vi er klare til å halde fram med å forhandle i god tru, men vi vil ikkje gi opp posisjonane våre, og vi vil ikkje ofre fiskarane våre, seier Macron.

