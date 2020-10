Iran kan på nytt kjøpe våpen

utenriks

USAs utanriksminister Mike Pompeo var rasande etter nederlaget i Tryggingsrådet og kalla avgjerda om å oppheve den 13 år lange våpenembargoen mot Iran for «utilgiveleg».

USAs FN-ambassadør Kelly Craft skulda resten av medlemslanda i rådet for «å vere i selskap med terroristar».

President Donald Trump hevda at USA med heimel i atomavtalen med Iran frå 2015 kunne tvinge gjennom ein ny våpenembargo, men vart møtt med ei kald skulder av resten av signaturlanda.

Trekte seg frå avtalen

Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU minte om at Trump i 2018 kunngjorde at USA trekte seg frå atomavtalen og derfor ikkje lenger har noko dei skulle ha sagt.

Dette gjentok dei då Pompeo i midten av september hevda at USA hadde reaktivert våpenembargoen ved hjelp av ein såkalla mekanisme i atomavtalen og samtidig trua andre land med straffereaksjonar dersom dei nektar å etterleve dette.

Russland var blant dei som tvert avviste dette og kalla det ei illegitim handling utan internasjonale juridiske konsekvensar, og Irans leiing skulda Trump for å leve i «ei fantasiverd» med seg sjølv som eineherskar.

Museumsgjenstandar

18. oktober går våpenembargoen ut, og Iran kan dermed fritt både kjøpe og selje våpen om landet ønskjer. I kor stor grad dei vil nytte seg av moglegheita, står att å sjå.

Ein stor del av Irans forsvarsmateriell er i dag reine museumsgjenstandar, konstaterer Economist.

F-14 TOMCAT-flya er 50 år gamle, og dei britiske stridsvognene og amerikanske helikoptera skriv seg òg frå tida før sjahen vart styrta i 1979.

Vesten selde store mengder våpen til Iran på 1960- og 70-talet, men mellom halvparten og to tredelar av forsvarsmateriellet gjekk tapt under den åtte år lange krigen mot Irak på 1980-talet.

Sjølvberga

Etter at ayatolla Khomeini overtok, vart det i stor grad òg slutt på reservedelar, og landets eigen våpenindustri har berre delvis greidd å dekkje behova sidan.

Russland, Kina og Nord-Korea hjelpte dei første åra i utviklinga av ny militærteknologi, men Iran vart etter kvart meir sjølvforsynt innan det meste, bortsett frå fly.

Iran produserer i dag ei rekkje moderne missil og dronar, og dei har skote opp satellittar. Landet er òg sjølvforsynt både med handvåpen, tyngre skyts og ammunisjon.

Mykje av det som blir produsert, byggjer likevel på til dels gammal teknologi som då landet i 2016 viste fram ei eigenutvikla stridsvogn. Den viste seg ved nærare ettersyn å byggje på eit chassis frå ei amerikansk M60-Patton-stridsvogn frå 1950-talet.

Russland og Kina

Når våpenembargoen no er historie, drøymer truleg Irans generalar om flunkande nytt forsvarsmateriell, først og fremst i lufta. Det er likevel uklart kva landet har råd til å kjøpe, kven som eventuelt er villige til å selje, og om Iran sjølv kan finansiere kjøp gjennom samarbeids- og byteavtalar.

Russland har alt antyda at dei kan vere villig til å selje nye kampfly til Iran.

– Vi har sagt frå dag éin at det vil vere uproblematisk for oss å selje våpen til Iran frå 19. oktober av, seier Russlands ambassadør i Teheran, Levan Dzjararjan til Economist.

Kina og Iran er òg i ferd med å inngå ein avtale om økonomisk og militært samarbeid, inkludert felles utvikling av våpen.

Trår varsamt

Begge land trår likevel varsamt, ikkje som følgje av truslane frå Trump-administrasjonen, men vel vitande om at dei potensielt har meir pengesterke kundar hos Irans arabiske rivalar.

Ifølgje Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) stod Saudi-Arabia i fjor for 12 prosent av alt våpenkjøp i verda, og landet brukte nesten fem gonger så mykje på våpen som Iran.

Andre Golfstatar, som Dei sameinte arabiske emirata, Egypt, Irak og Qatar er òg storkundar av forsvarsmateriell, viser ei oversikt.

Ikkje strategi

Irans militærstrategi er heller ikkje å byggje opp ein stor og velutstyrt hær for å erobre resten av Midtausten, men å sikre militærstrategisk og politisk innverknad gjennom støtte til lokale militsgrupper som Hizbollah i Syria og Libanon, påpeikar ekspertar.

– Eg trur ikkje at det kjem ei tid der dei får seg ei mengd stridsvogner og rullar gjennom Midtausten, for dei er alt til stades gjennom avløysarar og dronar, seier Behnam Ben Taleblu i tankesmia Foundation for Defence of Democracies til Economist.

Han trur Iran i første omgang vil modernisere flåten av dieseldrivne ubåtar og prøve å skaffe seg betre kryssarrakettar. Gjennom atomavtalen har landet likevel gått med på å fryse utviklinga av langtrekkjande rakettar til 2024.

