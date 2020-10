Fleire forfall på koronaprega EU-toppmøte

utenriks

Den første som vart ramma, var statsministeren i Polen, Mateusz Morawiecki, som ikkje kom seg til Brussel i det heile. Eit par dagar før toppmøtet gjekk han i karantene etter å ha vore i kontakt med ein person som testa positivt.

Leiaren i EU-kommisjonen måtte nærast snu i døra. Møtet var så vidt i gang då Ursula von der Leyen fekk beskjed om at ein person i staben hennar hadde testa positivt. Sjølv testa EU-toppen negativt same dag, men valde å ta forholdsreglar og isolere seg. Også visepresidenten hennar isolerte seg denne veka etter nærkontakt med ein person som hadde fått påvist smitte.

Skepsis til fysiske møte

Fredag hadde turen kommen til at Sanna Marin frå Finland forlét toppmøtet på den siste dagen etter å ha fått beskjed om at ein parlamentarikar ho hadde vore i kontakt med i heimlandet, hadde fått påvist smitte.

Marin og den danske kollegaen hennar Mette Frederiksen stilte spørsmål ved om det i det heile var nødvendig å møtast fysisk denne gongen.

EU-president og vert Charles Michel forsikrar at ei rekkje smitteverntiltak er på plass for å varetake tryggleiken.

– Og medan nokre leiarar har bede oss vere forsiktige med å kome saman fysisk, er det andre som ønskjer slike møter, sa EU-presidenten etter møtet.

Innleiande klimadiskusjon

Svenske Stefan Löfven er blant dei som meiner det var god grunn til å møte kvarandre ansikt til ansikt for å diskutere vanskelege emne som klimamål og brexit.

Klimamålet skal rett nok fastsetjast først i desember, men leiarane i EU-landa hadde ein innleiande debatt torsdag.

– Vi merkar at det er aukande støtte for å skjerpe ambisjonane fram mot 2030. Men vi må òg sjå om det er mogleg til å ta omsyn til nasjonale forhold og det ulike utgangspunktet landa har, seier Michel etter møtet.

Dei nordiske landa er ein del av ei gruppe som vil stille seg bak kommisjonsforslaget om 55 prosent kutt i utslepp av klimagassar innan 2030. I dag er målet å kutte 40 prosent dette tiåret, medan ein vil oppnå klimanøytralitet i 2050.

Full tillit til brexit-forhandlar

Brexit var peikt ut som hovudsak før møtet denne veka, men håpet var nok at det skulle vere ein avtale med britane som dei kunne diskutere. Ein slik avtale er framleis i det blå, og stats- og regjeringssjefane kunne dermed raskt bli samde om å framleis stå samla bak hovudforhandlaren sin, Michel Barnier.

Sjølv om det har vore framsteg i forhandlingane, manglar det eit gjennombrot i dei viktigaste og vanskelegaste sakene: fiskeri, konkurransereglar og handheving av avtalen, inkludert løysing av eventuelle framtidige tvistar.

Skuffa britar held døra på gløtt

Frå britisk hald var det vonbrot over at EU-leiarane gjekk inn for å «fortsetje» forhandlingane, ikkje «intensivere» dei. Sistnemnde formulering var med i eit utkast, men ikkje den formelle fråsegna. Britane reagerte òg på at EU seier det er opp til Storbritannia å røre seg.

Fredag seier statsminister Boris Johnson at det er EU som må endre haldning, og at om dei gjer det, er han villig til å lytte. Gjer dei ikkje det, er han budd på at det ikkje blir nokon avtale.

Til veka reiser Barnier og forhandlarane hans til London for det han sjølv beskriv som nettopp «intensive» forhandlingar.

Afrika og Tyrkia

På den siste dagen av møtet var det diskusjon om forholdet til Afrika, som ein del av førebuingane til eit møte med Afrikaunionen i desember.

– I forholdet til Afrika ligg det eit stort potensial dersom vi tek dei riktige avgjerdene i samarbeid med afrikanske leiarar, sa EU-president Charles Michel.

Leiarane tok òg opp att det anstrengde forholdet til Tyrkia aust i Middelhavet.

– Vi beklagar dei eigenrådige handlingane og provokasjonane til Tyrkia, seier Michel.

Denne veka tok tyrkarane opp att den omstridde leitinga etter gass i farvatn Hellas og Kypros reknar som sine. Dette var òg tema på førre toppmøte for berre to veker sidan, men spørsmålet om moglege sanksjonar er førebels utsette til desember.

