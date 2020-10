Twitter blokkerer deling av kontroversiell Biden-artikkel

utenriks

Brukarar som har prøvd å dele artikkelen, har fått opp eit varsel om at det ikkje kan gjerast, fordi Twitter eller partnarane i selskapet har identifisert lenkja som «potensielt skadeleg».

Brukarar som har prøvd å trykkje på linken, har òg fått opp ei liknande åtvaring. I artikkelen blir det hevda at sonen til Bidens, Hunter, introduserte faren for ein ukrainsk forretningsmann då visepresidenten var ansvarleg for USA sitt forhold til Ukraina.

Vidare heiter det at Joe Biden skal ha hatt forretningsinteressene til sonen i bakhovudet i handteringa av dei diplomatiske relasjonane mellom landa. Hunter Biden har sete i styret til det ukrainske energiselskapet Burisma.

Påstandane blir avviste

Joe Biden avviser hardnakka alle påstandane, og hevdar at han ikkje snakka med sonen om forretningane hans. Også ekspertar seier at påstandane er usanne, og det har vorte stilt spørsmål til opphavet deira.

Avgjerda som Twitter har teke om å blokkere delinga av artikkelen, ser ut til å vere ein del av innsatsen frå nettplattforma mot misvisande informasjon fram mot presidentvalet neste månad.

Også Facebook seier dei avgrensar deling av artikkelen fram til han har vorte faktasjekka.

Sinte republikanarar

President Donald Trump skriv på Twitter at det er «forferdeleg» at nettgigantane blokkerer deling av artikkelen.

– Dette er berre byrjinga for dei. Det finst ikkje noko verre enn ein korrupt politikar, skriv Trump vidare, og viser til artikkelen.

På eit folkemøte i Iowa natt til torsdag sa Trump at kontoen til pressesekretæren hans Kayleigh McEnany vart blokkert etter at ho delte artikkelen.

– Fordi ho fortalde sanninga! Derfor stengde dei kontoen hennar, sa Trump.

Også Republikanarane i Senatet reagerer med sinne. På Twitter-kontoen sin har dei lagt ut ei melding der dei vender seg til Twitter-grunnleggjar Jack Dorsey. Dei skriv «sjåast snart», og legg ved ein video der dei utan hell prøver å dele artikkelen.

Twitter forklarer

Twitter har skrive ein tråd der dei forklarer kvifor dei har innført tiltak mot deling av artikkelen. Dei skriv mellom anna at artikkelen inneheld privat informasjon som e-postadresser og telefonnummer, noko som er i strid med retningslinjene deira.

I tillegg har artikkelen innhald som er innhenta på måtar som står i strid med deira retningslinjer om hacking, heiter det.

(©NPK)