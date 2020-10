Thailand erklærer krisetilstand – protestleiarar arrestert

utenriks

Fleire protestleiarar er blant dei arresterte. Ein av dei er studentleiaren Parit Chiwarak, betre kjent som «Pingvinen», opplyser Panusaya Sithijirawattanakul, ein annan av aktivistane.

Ein video på Facebook viste seinare korleis Panusaya blir lempa inn i ein bil av politiet, medan tilhengjarane hennar ropar «Lenge leve folket!».

Krisetiltaka inneber at det ikkje er lov å vere samla fleire enn fire personar, og at politiet kan beslagleggje «elektronisk kommunikasjonsutstyr, data og våpen som vert rekna for å ha skapt ein krisesituasjonen». Ordren gjeld for delar av Bangkok, og statsministeren grunngir han med «aggresjon som påverkar stabiliteten i staten».

Tidlegare juntasjef styrer

Protestane starta onsdag. Tusenvis har samla seg rundt regjeringskontora i Bangkok med krav om at statsministeren i landet, den tidlegare hærsjefen og kuppmakaren Prayut Chan-o-cha, må gå av.

Den noverande leiaren i Thailand var tidlegare forsvarssjef og leidde i 2014 eit kupp som førte til at landet vart styrt av ein militærjunta dei fem neste åra. I denne perioden vart det skrive ei ny grunnlov, og i fjor vart det halde val slik at ei sivil regjering kunne overta, men det er framleis Prayut som er regjeringssjef.

Analytikarar meiner at den nye Grunnlova vart forma ut på ein slik måte at ho sikra Prayut sigeren.

Krev reformer

Demonstrantane meiner at heile prosessen var ein utspekulert plan, og dei krev no at nasjonalforsamlinga blir oppløyst, at Grunnlova blir skriven på nytt og at trakasseringa av opposisjonen tek slutt.

Dei har òg laga ei liste med ti krav til monarkiet, mellom dei at forbodet mot å kritisere kongefamilien blir skrota. Lova er ei av dei strengaste i verda i sitt slag og inneber at personar som kritiserer eller krenkjer kongefamilien, kan bli dømt til 15 år i fengsel for kvart tiltalepunkt.

Misnøya i Thailand har auka sidan februar då fleire opposisjonsleiarar fekk forbod mot å drive med politikk. Koronapandemien har dessutan ført til at økonomien i landet er i fritt fall og gjort dei store forskjellane mellom dei mange fattige og den styrtrike eliten i landet endå tydelegare.

Aktivist forsvann

I juni forsvann ein kjend aktivist, Wanchalearm Satsaksit, etter å ha budd i sjølvvald eksil i Kambodsja.

Aktivistar har brukt sosiale medium til å krevje svar, og kampanjen førte i midten av juli til ei bølgje av protestar over heile landet. I midten av september dukka så mange som 30.000 opp for å demonstrere, noko som var det høgaste talet sidan kuppet i 2014.

Protestleiarar seier torsdag natt at dei vil trekkje seg tilbake og møtast igjen torsdag ettermiddag. Dei seier sjølv at dei ikkje har nokon spesiell leiar, noko som synest inspirert av demokratiaktivistane i Hongkong, og mange òg er studentar.

Ifølgje politiet vart rundt 15.000 betjentar utstasjonerte i samband med demonstrasjonen.

