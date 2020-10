Studie: Klimaendringar pregar allereie New Zealand

utenriks

I rapporten, som vart offentleggjord torsdag, viser ein analyse av temperaturdata henta inn på 30 stader i landet at temperaturen stig.

Målingane er gjorde frå 1972 til 2019, og viser stigning i den årlege snittemperaturen ved 28 av 30 plassar. Vintertemperaturen har stige alle dei 30 plassane.

Førekomsten av ekstremvêr er òg aukande, med fleire episodar med ekstremt regnvêr, hetebølgjer og tørkeperiodar, ifølgje rapporten.

Også bre-isen i landet smeltar, og New Zealands gjennomsnittlege havnivå har i snitt auka med 1,81 millimeter årleg sidan ein byrja å føre oversikt for meir enn 100 år sidan.

Klimagassutsleppa blir venta å gå ned i New Zealand i tiåra som kjem, men ikkje fort nok til at landet kan nå måla for 2030 i samsvar med Parisavtalen, heiter det i rapporten.

(©NPK)