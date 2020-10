Største talet på nye smitta i Tyskland sidan pandemien braut ut

utenriks

Den store auken kjem like etter at regjeringa til Angela Merkel og styresmaktene i dei 16 tyske delstatane vart samde om å innføre strengare tiltak i hardt koronaramma område.

Den førre toppnoteringa for nye tilfelle på eit døgn er frå 28. mars, då det vart registrert 6.294 tilfelle, etter statistikk frå Robert Koch-instituttet (RBI).

I dag testar tyske styresmakter langt fleire enn kva dei gjorde for eit halvt år sidan, men auken er urovekkjande sidan det torsdag vart registrert om lag 1.500 fleire nye tilfelle enn dagen før.

Tyskland har sidan midten av august gjennomført mellom 1,1-1,2 millionar testar per veke, og sidan då har talet på positive testar auka markant, frå 0,74 prosent i slutten av august til 2,48 prosent i veka frå 5.–11. oktober.

Dårleg kapasitet

Dei siste vekene har RBI fått stadig fleire rapportar frå laboratorium som analyserer prøvene, om at dei er i ferd med å sprengje kapasiteten.

Dei nye smitteverntiltaka inneber mellom anna at alle som har vore i høgrisikoområde med mykje smitte, må sitje i karantene i ti dagar. Alternativt kan dei testa for viruset tidlegast fem dagar etter innreise i Tyskland, og om testen er negativ, kan dei avslutte karantenen.

Minst 341.223 personar har testa positivt for koronaviruset i Tyskland sidan pandemien braut ut. Talet på koronarelaterte dødsfall låg torsdag på 9.710, noko som er 33 fleire enn dagen før.

Færre får samlast

Skjerpinga av smittevernet inneber at det òg blir påbod om bruk av munnbind på offentlege stader i område der talet på smittetilfelle overstig 35 per 100.000 innbyggjarar dei sju siste dagane. I tillegg skal maks 25 personar kunne samla seg på offentleg stad, medan grensa under private samkommer er 15. Utestader må dessutan stengje tidlegare.

I område der talet på koronatilfelle no overskrid 50 per 100.000 innbyggjarar over sju dagar, blir grensa på ti personar offentleg og ti personar frå to husstandar privat. Ei rekkje tyske storbyar, blant dei Berlin, Köln, Düsseldorf, Frankfurt og München, har hatt fleire enn 50 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste dagane.

Munnbind har allereie vore påbode på kollektivtransport og i butikkar i heile Tyskland sidan april.

(©NPK)