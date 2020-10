Nye korona-restriksjonar i London og andre engelske byar

utenriks

Torsdag orienterte helseminister Matt Hancock om tiltaka, som mellom anna inneber eit forbod mot å opphalde seg i andre hushald enn sit eige.

Tiltaka vil gjelde dei 9 millionar innbyggjarane i London-området og det blir òg innført skjerpa reglar for drygt 2 millionar andre i nord- og nordvest i England, i søraust og i Midlands-området, der stadig fleire får påvist smitte.

– Talet på nye tilfelle i London doblar seg no for kvar tiande dag, seier Hancock.

– Vi må handle no for å hindre at det blir nødvendig med ytterlegare tiltak seinare, seier han.

Onsdag vart det registrert nærare 20.000 nye smittetilfelle og 137 nye dødsfall i Storbritannia, og statsminister Boris Johnson blir kritisert for ikkje å vilje innføre endå strengare smitteverntiltak.

– Det er openbert at regjeringa har avvist viktige råd frå forskarane, sa Labours helsepolitiske talsperson Jonathan Ashworth tidlegare i veka.

Johnson avviser kritikken, men medgir at det er ein vanskeleg balansegang mellom store økonomiske og sosiale kostnader som følgje av nedstenging, og menneskelege kostnader i form av dødsfall dersom ein ikkje stengjer ned.

Regjeringa har innført tre smittenivå og tilpassa tiltak deretter, og Liverpool er no på aller høgaste nivå med «veldig høg risiko» for å bli smitta. Pubane i byen må derfor halde stengt, medan utestader i ei rekkje andre byar må overhalde strenge smittevernreglar og stengje tidlegare enn vanleg.

