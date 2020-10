Ny dag med smitterekord i Italia

utenriks

Det skjer etter at helsestyresmaktene onsdag melde om 7.332 nyregistrerte smittetilfelle, noko som var ein rekord til no i pandemien. Førre topp var 21. mars, då Italia var eitt av dei hardaste ramma landa i verda.

Ei av årsakene til at det blir registrert nye smitterekordar no, er at langt fleire blir testa. Det reelle talet på smittetilfelle kan ha vore langt høgare i vinter, då helsevesenet i Italia var nær ved å bryte saman.

Italia har registrert 381.602 smittetilfelle så langt, og 36.372 dødsfall (602 dødsfall per 1 million innbyggjarar).

(©NPK)