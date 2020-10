Nedstenging har redda titusenvis av liv

utenriks

Forskarar ved Imperial College i London har undersøkt overdøyelegheita i 19 europeiske land, og dessutan Australia og New Zealand, og presenterer funna sine i siste utgåve av tidsskriftet Nature Medicine.

Frå midten av februar til mai i år døydde det 206.000 fleire menneske enn det i det siste tiåret vanlegvis har gjort i same periode. Overdøyelegheita var dermed på 18 prosent.

Dette er like mange som vanlegvis døyr av lungekreft over eit heilt år i desse landa og meir enn dobbelt så mange som døyr av brystkreft og diabetes gjennom året.

Færre enn vanleg i Noreg

I Spania døydde det 38 prosent fleire enn det pleier, og i England og Wales var overdøyelegheita på 37 prosent.

Også i Italia, Skottland og Belgia døydde det langt fleire enn vanleg, medan det i land som Noreg, Danmark, Finland, New Zealand, Australia, Slovakia, Tsjekkia, Ungarn, Polen og Bulgaria anten var svært lita overdøyelegheit eller færre som døydde enn vanleg, viser rapporten.

Førebelse tal frå Folkehelseinstituttet i Noreg viser at det frå mars til mai i år vart registrert 190 dødsfall per 100.000 innbyggjarar, medan det i same periode året før vart registrert 192 dødsfall per 100.000 innbyggjarar.

Rask nedstenging avgjorde

Forskarane ved Imperial College London har i studien sin teke høgd for faktorar som alder og omfanget av underliggjande sjukdommar i befolkninga.

Konklusjonen er at viljen til styresmaktene til raskt å innføre smitteverntiltak var med på å avgjere kor stor overdøyelegheita vart.

Land som Italia, Spania, Nederland, Frankrike og Storbritannia var seine med å stengje ned, og Sverige lét heilt vere å stengje ned.

Medan Noreg til no har registrert 277 koronarelaterte dødsfall, noko som svarer til fem per 100.000 innbyggjarar, har Sverige hatt 5.899 dødsfall, 58 per 100.000 innbyggjarar.

– Resultata viser at land som var raskt ute med å stengje ned, hadde lågare overdøyelegheit under den første bølgja av epidemien, slår forskarane fast.

Pengebruk på helsevesenet

Tilstanden innan det offentlege helsevesenet i dei enkelte landa avgjorde òg til ei viss grad kor stor overdøyelegheita vart, konstaterer forskarane.

Dei meiner å sjå ein klar samanheng mellom kor mykje som blir brukt på helsevesenet per capita, og kor mange som døydde under den første smittebølgja i vår.

– Pengebruken per capita er lågare i Storbritannia, Italia og Spania, enn han er i Austerrike, Noreg, Sverige og Danmark, påpeikar dei.

Godt grunnlag

Professor Amitava Banerjee ved University College i London meiner studien dannar eit godt grunnlag for handtering av epidemiar og pandemiar i framtida.

Måten å avgrense overdøyelegheit på er å redusere smittespreiing ved hjelp av nedstenging av samfunnet, verne dei som er i risikogrupper og etablere effektive system for å teste, spore og isolere smitte, seier han.

Over 38 millionar menneske har til no fått påvist koronasmitte i verda, og for nærare 1,1 millionar har det fått dødeleg utfall.

