utenriks

Khan seier han ventar at regjeringa torsdag vil kunngjere at London om kort tid blir flytta over i høgt farenivå, som er det nest høgaste i det nye tredelte koronasystemet deira.

– Dette betyr at ulike hushald ikkje kan blandast innandørs, seier Khan.

Tiltaka vil truleg tre i kraft natt til laurdag.

(©NPK)