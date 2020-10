utenriks

Flyvengene er opne for innbyggjarar i dei to landa, både turistar og forretningsreisande, men ikkje for transittpassasjerar. Alle som vil fly mellom dei to byane, må ha testa negativt for koronaviruset.

Kunngjeringa førte til at aksjekursen på flyselskapet Cathay Pacific steig med 7 prosent på Hongkong-børsen.

Styresmaktene i Hongkong kallar ordninga ein milepæl og seier at ho vil gjenopplive flytrafikken mellom dei to byane på ein trygg måte. Ho skal setjast i verk dei neste vekene.

