Full krise i dansk sentrumsparti

utenriks

236 personar hadde torsdag meldt seg ut av partiet, noko som er langt fleire enn i andre veker, opplyser partiet.

Radikale Venstre er eitt av støttepartia til den sosialdemokratiske regjeringa i den raudgrøne blokka. Partiet har cirka 6.800 medlemmer.

Nyleg måtte partileiar Morten Østergaard gå av etter at ein kvinneleg partikollega, Lotte Rod, avslørte at ho fleire gonger hadde vorte utsett for krenkjande fysisk berøring. Etter kvart viste det seg at det var Østergaard ho sikta til.

Refsar ny partileiar

Nestleiar Sofie Carsten Nielsen overtok leiarvervet, men denne veka har ho fått kraftig kritikk frå ein av dei fremste profilane til partiet, Ida Auken. I eit innlegg på Facebook onsdag skuldar ho Nielsen for å ha fått varslar om den grenseoverskridande åtferda til Østergaard utan å ha gjort noko.

Auken skal sjølv ha varsla Nielsen om åtferda hans mot ei kvinne i 2017.

Nielsen avviser skuldingane som «falske påstandar», og no har det brote ut full krig i partiet, der fleire allereie har valt side.

Auken får kritikk for å skade partiet ved at ho har fremja kritikken offentleg, men ho får òg støtte, mellom anna frå partifellen Jens Rohde, som til liks med Auken sit på Folketinget.

Truar med å gå

Rohde seier han vil forlate partiet dersom Auken blir kasta ut.

– Ingen skal stå åleine att på perrongen fordi dei ikkje heldt kjeft, skriv Rohde på Facebook torsdag morgon.

Samtidig har 70 kommunal- og fylkespolitikarar frå partiet gitt Sofie Carsten Nielsen si fulle støtte.

Under førre folketingsval var Ida Auken den politikaren i Radikale Venstre som fekk klart flest personlege stemmer.

Morten Østergaard sjølv er no sjukmeld. Han har tidlegare sagt at han ønskjer å halde fram i politikken.

Då han gjekk av for ei dryg veke sidan, sa han at han har gitt partifella Lotte Rod «ei orsaking utan atterhald og fått tilgjevinga hennar» etter at han plasserte handa si på låret hennar for fleire år sidan.

Han meinte òg at det ikkje er Lotte Rod han har svikta, men partiet og veljarane sidan han først offentleg nekta for at han var mannen som skuldingane var retta mot.

Lotte Rod har beklaga avgangen til Østergaard, men seier òg at ho ønskjer ei kulturendring i partiet.

(©NPK)