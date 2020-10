Framleis full støtte til EUs brexitforhandlar

utenriks

Det framtidige forholdet til Storbritannia skulle vere hovudtema for det to dagar lange møtet i Brussel. Men utan ein avtale å diskutere, trong ikkje stats- og regjeringssjefane mykje tid før dei var samde om ei fråsegn.

– Vi er innstilte på å oppnå ein rettferdig avtale. Vi gjer alt vi kan for å oppnå det, men ikkje utan omsyn til kostnaden, seier sjefforhandlar Michel Barnier på ein pressekonferanse under toppmøtet. Han fekk klarsignal til å jobbe vidare med britane og reiser til London for å gjere det neste veke.

– Det blir intense diskusjonar. Vi startar måndag og held på heile veka, og helga òg, om det må til. Veka etter held vi fram i Brussel, seier Barnier.

– Vi må bruke den vesle tida som er igjen, viss vi skal klare å få til ein avtale innan utgangen av oktober, legg han til. Det er fristen han sjølv har sagt at partane må nå dersom det skal vere mogleg å få det formelle på plass innan årsskiftet. Då går overgangsperioden etter brexit ut.

Tre vanskelege område

Barnier trur det er mogleg å bli samde. På mange område seier han dei nesten er i mål.

– På andre punkt er det usemje, og så er det tre område der avstanden er stor og der det er uvisst om vi klarer det, fortel han.

Dei tre områda er dei same som har vore vanskelege sidan forhandlingane starta: fiske, konkurransereglar og handheving og overvaking av avtalen.

– Vi står samla og er bestemte på å få til ein avtale, men det må vere basert på mandatet, ikkje minst på desse tre felta. Og her er vi bekymra over mangelen på framdrift, seier EU-president Charles Michel.

Han ber òg britane respektere utmeldingsavtalen frå sist vinter. Det har falle EU tungt for brystet at britane er i ferd med å vedta ei lov som vil undergrave delar av avtalen knytt til Nord-Irland.

– Punkta i utmeldingsavtalen må implementerast til fulle. Punktum. Det er òg eit spørsmål om internasjonalt truverd, understrekar Michel.

Førebur seg

Samtidig som alle EU-landa er innstilte på å jobbe vidare for ein avtale, seier Michel at innsatsen blir trappa opp for å vere førebudd på alle utfall. det inkluderer ei framtid utan ein avtale med britane.

EU-leiarane ber òg EU-kommisjonen vurdere mellombelse, einsidige tiltak for å sikre EUs interesser om det skulle skje.

Storbritannias statsminister sa sist månad at dersom ein avtale ikkje var klar til dette toppmøtet, måtte begge sider innsjå at det er umogleg å bli samde. Han har gått bort frå dette og seier han etter toppmøtet vil bestemme seg for om han synest det er verd å halde fram forhandlingane.

Skuffa motpart

Kjelder har i det siste sagt at også den britiske sjefforhandlaren David Frost meiner det er mogleg å komme til semje, men torsdag er han skuffa over toppmøtet.

– Det er skuffande at dei ikkje lenger vil jobbe «intensivt» for å få til ein avtale, skriv han på Twitter.

Nettopp ordet «intensivt» var med i eit utkast til fråsegn frå toppmøtet, men ikkje i den teksten som vart vedteken. Han er òg skuffa over at toppmøtet ber britane røre seg, så det er mogleg å bli samde.

– Å antyde at all rørsle må komme frå vår side, er ein uvanleg måte å gripe an forhandlingar på, skriv han.

