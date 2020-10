EU-leiar rett frå toppmøte til karantene

utenriks

– Eg har nettopp fått vite at ein person på kontoret mitt testa positivt for covid-19 i dag tidleg. Eg har sjølv testa negativt. Som ein forholdsregel forlèt eg toppmøtet umiddelbart for å isolere meg, skriv Ursula von der Leyen på Twitter.

Ho skulle presentere EU-kommisjonens vaksinestrategi på toppmøtet, som blir leidd av EU-president Charles Michel.

Det førre toppmøtet måtte utsetjast ei veke fordi Michel hadde vore i nærkontakt med ein koronasmitta person. Sjølv slapp han unna smitten.

(©NPK)