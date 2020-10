Belgias konge møtte halvsøstera for første gong

utenriks

– Vi har fått moglegheita til å lære kvarandre å kjenne i eit langt og meiningsfylt møte som lét oss snakke om liva våre og felles interesser. Koplinga vår vil no utviklast i familiekrinsar, seier kongen og prinsessa i ei felles fråsegn.

Det som kanskje kunne ha vorte ein familiesaga som det berre vart kviskra om utanfor krinsen til familien, har spelt ut seg for opne dører i offentlegheita.

Kunstnaren Delphine Boël gjekk nemleg retts veg for å få tittelen «hennes høyhet, prinsessen av Belgia» etter at ei DNA-prøve viste at ho var dotter av tidlegare kong Albert II.

Rykta om at kong Albert og Boëls mor baronesse Sybille de Selyd Longchamps hadde eit forhold, svirra i mange år. Først i 1999 vart det offentleg hevda at affæren hadde ført til eit barn. I juletalen sin i fjor, innrømde kongen utruskap og sa at han og dronning Paolo gjekk gjennom ei krise i ekteskapet på slutten av 1960-talet.

Møtet med kong Philippe blir omtalt som varmt, men forholdet til tidlegare kong Albert skal vere langt kjøligare. Kongen informerte under rettsprosessen dottera om at han ikkje følte noka tilknyting til henne.

– Det var som eg vart dolka med ein kniv i ryggen, sa Delphine Böel etter at ho hadde vunne rettssaka om prinsessetittelen.

Ho hadde jamleg kontakt med sin far fram til saka vart kjend i offentlegheita for 20 år sidan.

(©NPK)