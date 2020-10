18.980 nye smittetilfelle i Storbritannia

utenriks

Det skjer etter at det vart registrert 19.724 smittetilfelle og 137 koronarelaterte dødsfall onsdag. Smittetalet på torsdag er 1.440 høgare enn same dag førre veke, viser The Guardians oversikt.

Dei høge smittetala kjem samtidig med at britane har innført nye, strenge tiltak denne veka.

– Koronaviruset spreier seg no ekspotensielt i Storbritannia. Vi må handle for å unngå fleire innleggingar, fleire dødsfall og større skade på økonomien, sa helseminister Matt Hancock då han talte til Underhuset torsdag.

(©NPK)