USAs Høgsterett godkjenner stans av folketeljing

Med det gjer Høgsterett om på ei tidlegare avgjerd teken av ein føderal dommar i California, som kravde at folketeljinga heldt fram ut oktober.

Avgjerda i Høgsterett kom tysdag, og berre éin av dommarane tok dissens. Innsamlinga av data til folketeljinga vil no bli avslutta torsdag, opplyser etaten Bureau of the Census.

Folketeljingar i USA blir gjennomførte kvart tiande år. Dei påverkar talet på representantar som dei ulike delstatane har i Kongressen.

Borgarrettsgrupper meiner tidsfristen til Trump-regjeringa for folketeljinga i år gjer det vanskeleg å fange opp minoritetsgrupper.

