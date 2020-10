Tyrkia har teke opp att omstridd leiteboring

utenriks

Konfliktnivået mellom Tyrkia og nabolanda, med Hellas i spissen, har auka den siste tida. Tyrkarane leitar etter gass i område Kypros og Hellas reknar som si økonomiske sone.

Onsdag sette skipet Oruc Reis igjen kurs for havområda for å ta opp att leiteboringa. Samtidig har tyrkarane eitt skip i aksjon sør for Kypros, og eit tredje på veg med marine-eskorte.

Hellas og Kypros har bede EU innføre sanksjonar mot Tyrkia på grunn av leiteboringa. Det har òg vorte gjort forsøk på samtalar med Tyrkia, men president Recep Tayyip Erdogan seier onsdag at Hellas har brote løfte i samtalane som no er sette på vent.

– Vi vil halde fram med å gi Hellas og den gresk-kypriotiske sida det svaret dei fortener ute i felten, seier Erdogan.

Hellas, Tyrkia og USA har protestert på avgjerd Tyrkia har teke om å ta opp att leiteboringa.

(©NPK)