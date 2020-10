Tusenvis flyktar frå Taliban-offensiv sør i Afghanistan

utenriks

Helmand er ein av kjerneområda i opprørsgruppa, og kampane spelar seg ut samtidig som fredsforhandlingane mellom Taliban og regjeringa står i stampe.

Taliban har mellom anna gått til angrep på provinshovudstaden Lashkargah, der straumforsyninga no er broten.

Onsdag var tusenvis av menneske på veg bort frå kampområda, mange av dei stua saman i bussar og drosjer – og på motorsyklar.

– Over 5.100 familiar, eller 30.000 menneske, har flykta så langt, seier leiaren for flyktningdepartementet i Helmand, Sayed Mohammad Ramin, til AFP.

– Nokre familiar bur framleis under open himmel på gata i Lashkargah, vi har ikkje telt til dei, legg han til.

Flyktar i all hast

Ein innbyggjar seier han var nøydd til å flykte etter at ein bombekastargranat trefte huset til naboen, og to kvinner vart drepne. Ein annan seier at kampane er så intense at han og familien på tolv måtte flykte i all hast utan ein gong å få med seg ekstra klede.

USA har sendt fleire fly til området for å støtte dei afghanske regjeringsstyrkane med luftangrep.

Onsdag gjekk det føre seg kampar i fire av distrikta i provinsen. To helikopter som transporterte såra bort frå slagmarka, kolliderte same morgon, og minst ni personar mista livet, opplyser afghanske tenestemenn.

FNs operasjon i Afghanistan oppgir at tusenvis har flykta. Dei ber Taliban setje i verk tiltak for å verne sivile, mellom anna ved å etablere sikre fluktvegar for dei som ønskjer å dra.

Uroleg provins

Helmand-provinsen har vore åstad for nokre av dei blodigaste kampane mellom Nato-styrkar og Taliban etter den USA-leidde invasjonen i 2001. Danmark er blant landa som har hatt ei stor gruppe soldatar utplassert i provinsen.

I samsvar med ein avtale som Taliban inngjekk med USA i februar, skal opprørarane halde seg unna byområde og sørgje for eit lågt valdsnivå.

President Donald Trump varsla førre veke at alle amerikanske styrkar skal vere ute av Afghanistan innan jul, eit halvt år tidlegare enn planlagt. Nyheita førte til jubel hos Taliban, som erklærte at dei støttar attval av Trump.

(©NPK)