Trump og Biden held konkurrerande folkemøte

Valkampstaben til Biden kunngjorde førre veke at presidentkandidaten vil delta på eit folkemøte i Philadelphia torsdag der han skal svare på spørsmål frå publikum. Møtet blir sendt direkte på TV-stasjonen ABC klokka 02 natt til fredag norsk tid.

Onsdag kunngjorde TV-stasjonen NBC at president Trump skal halde eit tilsvarande folkemøte i Miami, og det på nøyaktig same tid. NBC seier dei har fått forsikringar om at Trump, som jo har vore sjuk med covid-19, er smittefri.

Dei to folkemøta kjem i staden for presidentdebatten som skulle vore halde torsdag, men som vart avlyst etter at Trump og Biden nekta å delta på kvarandres premissar.

På sosiale medium er det mange som reagerer på at NBC har gått med på å la Trump halde folkemøtet sitt samtidig som folkemøtet til Biden.

– NBC påskjønar Trump for den uansvarlege åtferda hans. Han kom nettopp ut av sjukehuset med koronavirus, har framleis ikkje hatt på seg munnbind, og har spreitt løgnar og feilinformasjon om Covid-19 på daglege valkamparrangement utan sosial avstand, skriv CNN-kommentator Keith Boykin på Twitter.

– Kynismen til sjefane til NBC, som gav oss «The Apprentice og dermed også denne presidenten, er skammeleg, skriv The New Yorker-skribent Sue Harper på Twitter-kontoen sin.

Andre reaksjonar på sosiale medium, er «latterleg», «håplaust» og «skuffande».

