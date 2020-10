Saudi-Arabia fekk ingen plass i FNs menneskerettsråd

utenriks

Menneskerettsgrupper meiner Saudi-Arabia ikkje fortente nokon plass i rådet og er nøgd med at landet var den einaste av kandidatane som ikkje vart vald inn under avstemminga tysdag kveld amerikansk tid.

– Det einaste landet som ikkje vart valt, avvist av eit fleirtal i FN. Kongedømmet hausta det dei fortener for dei alvorlege brota sine på menneskerettar og krigslovbrot i utlandet, seier Bruno Stagno i Human Rights Watch (HRW).

– Ein pariastat

– Om ikkje Saudi-Arabia gjennomfører dramatiske reformer for å lauslate politiske fangar, avslutte den katastrofale krigen sin i Jemen og la borgarane i landet få ei meiningsfull deltaking i det politiske livet, vil landet bli verande ein pariastat i verdssamfunnet, seier Sarah Leah Whitson, som leiar organisasjonen Democracy for the Arab World Now.

Organisasjonen ho leier, vart stifta av Jamal Khashoggi, som vart drepen på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul for to år sidan.

Færre stemmer til Kina

15 av dei 47 plassane i rådet stod ledige, men det var berre konkurranse om fire. Dei gjekk til Kina, Pakistan, Usbekistan og Nepal. Kina fekk likevel berre 139 stemmer – 41 færre enn då landet sist vart valt inn i 2016.

HRW meiner det er eit tydeleg signal om at fleire land er bekymra for det dei meiner er Kinas elendige rulleblad når det gjeld menneskerettane.

Omstridt stemmesystem

Alle FNs 193 medlemsland kunne delta i avstemminga. Men stemmesystemet er omstridt sidan det inneber at land kan inngå hestehandlar med andre land for å sikre seg ein plass.

Både Cuba og Russland var blant dei elleve landa som vart valde inn utan at andre land stilte som kandidatar til plassane.

USA er ikkje lenger med i rådet etter at president Donald Trump trekte landet ut i 2018.

