Sanner vil redde verdsøkonomien med internasjonal dugnad

utenriks

Sanner deltek torsdag på eit videomøte i den rådgivande komiteen av finansministrar og sentralbanksjefar i Det internasjonale pengefondet (IMF).

Analysen pengefondet har gjort av den økonomiske situasjonen er dyster lesing for dei fleste medlemslanda. Fondet anslår at nedgangen på verdsbasis blir på 4,4 prosent.

Totalt blir fallet i verdsøkonomien i år og neste år, anslått til å bli på 11 billionar dollar, eller rundt 100.000 milliardar kroner. Det utgjer ti norske oljefond.

Spår norsk vekst i 2021

For Noregs del ser det ikkje så mørkt ut.

IMF anslår at Noreg er blant landa som klarer seg best, og spår eit fall i bruttonasjonalprodukt på 2,8 prosent i 2020 og ein vekst på 3,6 prosent i 2021. Fallet i år er blant dei lågaste som er anslått i Europa, ifølgje Finansdepartementet.

– Det indikerer at tiltaka våre har treft relativt godt. Men eg vil understreke at uvissa framleis er stor, og at vi er avhengig av å framleis ha kontroll på smitten for å halde økonomien i gang, seier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Vil ha internasjonal dugnad

Det internasjonale pengefondet (IMF) held torsdag møte i den rådgivande komiteen av finansministrar og sentralbanksjefar. Møtet blir omtalt som det viktigaste på IMF-kalenderen.

Finansminister Jan Tore Sanner vil i talen sin ta til orde for ein internasjonal dugnad mot koronasmitte, for å redde verdsøkonomien.

– Bodskapen min til dei andre landa er at det viktigaste vi kan gjere for verdsøkonomien, er å halde smitten nede og å jobbe fram ein vaksine som kan bli breitt tilgjengeleg over heile verda så raskt som mogleg, seier Sanner i ei fråsegn send til NTB.

– I dette arbeidet er Noreg sentral, og eg vil bruke høvet til å oppmode om ein internasjonal dugnad, noko mange andre land støttar, seier Sanner.

Meiner dei rike må gjere meir

Møtet blir halde digitalt på grunn av pandemien. Sanner meiner det er viktig at møtet blir halde.

– Eg er glad for at vi kan ha eit sterkt internasjonalt samarbeid trass i koronapandemien, seier finansministeren.

Sanner meiner dei rike landa må bidra meir for å gjere krisa mindre ille for dei fattigaste.

– Ei gjeldskrise kan vere på trappene. I revidert budsjett løyvde Noreg derfor middel til IMFs katastrofefond og stilte nye lånemidlar til disposisjon for IMFs ordningar for låginntektsland, avsluttar Sanner.

(©NPK)