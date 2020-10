Rekordhøg støtte til skotsk sjølvstende

utenriks

Då ein hadde fjerna veljarar som ikkje har bestemt seg, var det berre 42 prosent som støtta at landet blir verande ein del av Storbritannia i meiningsmålinga som vart teken opp 2. til 9. oktober av Ipsos Mori Scotland.

– Den skotske offentlegheita har no gått endå lenger i retning mot støtte for eit sjølvstendig Skottland, med eit rekordtal som seier dei ville stemt ja, seier Emily Gray, som er direktør for meiningsmålingsinstituttet.

I 2014 stemde skotske veljarar mot å lausrive frå Storbritannia, med 55 prosent som stemde nei og 45 prosent som stemde ja.

Førsteminister Nicola Sturgeon har lova at dato og vilkår for ei ny folkeavstemming om lausriving skal vere klare før parlamentsvalet i mai 2021. Storbritannias statsminister Boris Johnson har ved gjentekne høve nekta å opne for ei slik avstemming.

Målinga viser òg veksande støtte for Sturgeons Scottish National Party (SNP), som har styrt landet dei siste 13 åra. Heile 72 prosent er tilfreds med jobben dei gjer med å handtere koronapandemien.

