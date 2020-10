Putin og Erdogan ber om ein rask slutt på Nagorno-Karabakh-konflikten

utenriks

Dei to vektla det presserande behovet for å få ein slutt på konflikten raskast mogleg og gå mot ei fredeleg løysing på Nagorno-Karabakh-problemet, heiter det i den offisielle fråsegna frå Kreml.

Ifølgje det russiske nyheitsbyrået TASS vart dei to leiarane òg samde om å halde oppe kontakten regelmessig gjennom militære og diplomatiske kanalar.

Erdogan skal òg ha sagt at Tyrkia ønskjer seg ei permanent løysing, men skulda Armenia for å vilje setje i stein det Tyrkia kallar ein okkupasjon av regionen.

Tyrkia har vorte skulda for å sende krigarar frå Syria til Nagorno-Karabakh for å hjelpe Aserbajdsjan, noko Putin uttrykte alvorleg bekymring for, ifølgje Kreml.

Det har vore nye kampar mellom Aserbajdsjan og Armenia i Nagorno-Karabakh denne veka, trass ei våpenkvile som partane vart samde om i Moskva førre veke. Til saman skal fleire hundre personar ha vorte drepne i kampane, mellom dei mange titals sivile.

