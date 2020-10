Presseorganisasjonar kritiske til straffeforfølging etter Estonia-dokumentar

utenriks

Dokumentarfilmen om ferjeforliset i Austersjøen i 1994, der 852 menneske omkom, vakte førre månad stor merksemd.

Ved hjelp av opptak gjort med miniubåt vart det dokumentert eit hittil ukjent hol i skroget på ferja, noko som har utløyst spekulasjonar om ho vart treft av ein ubåt før den sokk. Avsløringa har òg leidd til krav om ny gransking.

Dei to som stod bak dokumentaren, journalisten Henrik Evertsson og Linus Andersson som opererte miniubåten, er no tiltalt i heimlandet Sverige for brot på gravfreden.

Svenske styresmakter har òg prøvd å ta beslag i filmmaterialet. Men materialet er i Tyskland, og tyske styresmakter nektar å gå med på kravet om utlevering.

Ikkje eit lovbrot

Journalistorganisasjonane i Sverige, Finland, Danmark, Estland og Noreg, saman med Den europeiske journalistføderasjonen og Norsk Redaktørforening, reagerer sterkt på måten Sverige har handtert saka og meiner straffeforfølginga av Evertsson og Andersson er forkasteleg.

– At Sverige tiltaler journalistar for å ha samla inn informasjon som er av stor offentleg interesse, er i strid med både svensk og internasjonal rett. Journalistikk er ikkje eit lovbrot, slår leiarane i organisasjonane fast.

Dei stiller òg spørsmål ved om den svensken lova som forbyr dykking ved vraket, er i samsvar med internasjonal rett sidan Estonia sokk i internasjonalt farvatn.

Stor offentleg interesse

Dersom domstolen skulle konkludere med at svensk lov gjeld, er det likevel mykje som taler imot ein fellande dom, meiner organisasjonane.

– Sjølv om domstolen skulle konkludere med at «Estonia»-lova avgrensar innkjøpsfridommen, finst det eit generelt vern for ytringsfridom i den svensken Grunnlova. Sverige har òg, gjennom dei internasjonale forpliktingane sine, bunde seg til å verne ytringsfridommen gjennom mellom anna Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), minner dei om.

– Ytrings- og informasjonsfridom må setjast i forhold til skaden ei journalistisk undersøking av vraket kan medføre. I dette tilfellet er det av stor offentleg interesse at informasjonen blir delt. Informasjonen er òg av stor betydning for styresmaktene, fordi han gir dei ny kunnskap og fakta om katastrofen.

