Motebilete av finsk statsminister vekkjer debatt

På biletet i motemagasinet Trendi poserer den 34 år gamle statsministeren i djupt utringa blazer, iført eit halssmykke, noko enkelte meiner er altfor dristig og lite profesjonelt for ei kvinne i hennar stilling.

Kritikarane møter likevel stor motbør og ei rekkje finske kvinner og menn poserer no sjølv på bilete i sosiale medium, iført same type blazer, som ei støtteerklæring til Sanna Marin, skriv Yle.

Tilhengjarane til Marin viser òg til at kvinner ofte blir dømde for utsjånaden sin, medan mannlege politikarar som poserer med berr overkropp, som Russlands president Vladimir Putin, ikkje blir kritisert for uprofesjonell framferd.

