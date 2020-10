Lavrov meiner atomavtale med USA er urealistisk

utenriks

Utanriksministeren seier det russiske forhandlingsteamet deler synspunkta hans, men at dei ikkje kjem til å stengje døra og bryte kontakt.

Det vart halde eit forhandlingsmøte mellom USA og Russland i Finlands hovudstad Helsingfors førre veke, men det var lite framgang i samtalane.

Partane forhandlar om framtida til den såkalla Nye Start-avtalen. Avtalen er den siste avtalen om nedrusting av atomvåpen mellom landa og går ut i februar 2021.

USA uttalte tysdag at dei meinte det var ei prinsipiell semje, og at dei var villige til å forlengje Ny Start-avtalen dersom Russland gjekk med på å fryse ned atomvåpenarsenalet sitt.

Seinare same dag uttalte ein talsperson for den russiske regjeringa at det ikkje var aktuelt.

