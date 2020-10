LAS-forhandlingane blir tekne opp att i Sverige – regjeringskrise unngått

utenriks

Forhandlingane mellom hovudorganisasjonane i svensk arbeidsliv braut saman i byrjinga av oktober.

No melder dei tre partane LO, PTK og Svenskt Näringsliv at dei vil prøve igjen. Forhandlingane blir tekne opp att torsdag med sikte på å løyse dei attverande spørsmåla som førte til samanbrotet for to veker sidan, heiter det i ei felles pressemelding onsdag føremiddag.

LO er likevel splitta. Seks forbund stemde nei til å ta opp att forhandlingane.

Blant spørsmåla det er størst usemje om, er kravet til arbeidsgivarane om fleire unntak frå ansiennitetsprinsippet ved oppseiingar.

