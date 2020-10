Falsk politimann skal ha svindla eldre danske for over ein million kroner

utenriks

Gjennom fleire månader har 18-åringen ifølgje siktinga til politiet utgitt seg for å vere politibetjent som etterforska økonomisk kriminalitet.

Politiet i Nord-Sjælland har fått fleire meldingar om folk som har vorte ringt opp av mannen, som har bede dei om å oppgi elektroniske ID-opplysningar.

Onsdag formiddag fekk politiet eit tips om at den falske betjenten var på besøk hos ein eldre mann i Virum. Dei rykte ut og arresterte 18-åringen heime hos mannen.

Avhøyra av offeret viste at den falske politibetjenten hadde vore hos han kvar veke det siste halvåret. Så langt tyder etterforskinga på at kontoen til den eldre mannen har vorte tappa for meir enn ein million danske kroner.

18-åringen er tidlegare dømd for liknande bedrageri av eldre. Politiet meiner det kan vere fleire offer for svindelen.

– For å få belyst saka, oppmodar vi derfor borgarar som anten sjølv er utsette for liknande, eller som er pårørande til eldre og har mistanke om at dei kan ha vorte svindla, til å kontakte oss, seier Henrik Sejer i det verkelege politiet.

