Sveriges utanriksminister sende stikk mot Tyrkia

utenriks

Tyrkias utanriksminister Mevlüt Çavusoglu kritiserte svenske styresmakter for å støtte kurdiske militantar, og dessutan for å ikkje ta standpunkt til Hellas' påståtte dårlege handtering av migrantar – ei skulding som Hellas avviser.

– Eg vil spørje deg om dette: På kva myndigheit ber du Tyrkia om å trekke seg ut av Syria, eller å åtvare Tyrkia? Dersom du er så sensitiv om menneskerettar, kvifor kritiserer du ikkje Hellas, for ein gongs skuld, spurde Cavusoglu.

– Eg er gjesten din. Eg vil ikkje ta ein debatt her, svarte Linde og heldt fram:

– Eg håpar berre at alle i Tyrkia vil ha moglegheita til å uttrykkje meiningane sine like ope som du gjer, sa Linde med openberr tilvising til vilkåra ytringsfridommen har i Tyrkia, der styresmaktene har vorte kritisert mellom anna for å fengsle journalistar og prokurdiske politikarar.

