utenriks

Hittil har 5.899 personar som var smitta med koronaviruset, døydd i Sverige, opplyser helsestyresmaktene.

Statsepidemiolog Anders Tegnell liker dårleg at dei siste tala viser teikn til at eldre igjen ser ut til å vere blant dei som blir ramma. I motsetning til i vår, har dei fleste som har vorte smitta den siste tida, vore mellom 20 og 50 år i Sverige, men no ser det ut til å endre seg.

Ifølgje Tegnell er det no urovekkande teikn som tyder på at bebuarar på aldersheimar igjen blir ramma.

(©NPK)