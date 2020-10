Opposisjonsleiar truar med generalstreik dersom ikkje Lukasjenko går av

utenriks

Ho ber òg om at kviterussiske styresmakter lauslèt politiske fangar og stansar dei valdelege aksjonane mot demonstrantar.

– Dersom krava våre ikkje er innfridd innan 25. oktober, vil heile landet samle seg fredfullt i gatene, skriv Tikhanovskaja i ei fråsegn.

– 26. oktober vil ein generalstreik byrje som vil omfatte alle sektorar. Alle vegar vil bli blokkerte, sal frå statleg eigde butikkar vil opphøyre. De har 13 dagar til å innfri dei tre vilkåra. Vi har 13 dagar på å førebu oss, og i mellomtida vil kviterussarar halde fram sine fredfulle og målretta demonstrasjonar, skriv ho vidare.

Kviterussisk opprørspoliti har slått hardt ned på protestane som braut ut etter at den autoritære presidenten i landet, Lukasjenko, vart attvalt 9. august. Det offisielle resultatet viser at han fekk 80 prosent av stemmene, men opposisjonen er overtydd om at det kjem av valfusk.

Tikhanovskaja flykta til Litauen kort tid etter presidentvalet og lever for tida i eksil i Vilnius. Ho har den siste tida møtt ei rekkje statsleiarar, inkludert Frankrikes president Emmanuel Macron og Noregs statsminister Erna Solberg (H).

